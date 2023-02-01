Артёмовск полностью окружён российскими войсками. Об этом 1 февраля сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин. По его информации, ВС РФ сомкнули кольцо вокруг города. ВСУ оказались в оперативном окружении.
Никакой дополнительной информации Гагин не приводит.
Ранее Рravda.Ru писала, что Зеленский охарактеризовал ситуацию в Донбассе как "очень жёсткую". Военные России сохраняют высокую интенсивность атак. По его словам, Россия планирует затянуть военные действия, истощая силы Украины.
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Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.