СБУ проводит обыск у украинского олигарха Коломойского

У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски. Об этом пишут местные СМИ. Уточняется, что в дом к предпринимателю пришли сотрудники СБУ. По какому конкретно обвинению идут следственные действия, не сообщается.

Ранее у Коломойского уже прошли обыски. Детективами НАБУ были проведены следственные действия, в ходе которых изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое. Как сообщалось, обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта".

Ранее Рravda.Ru писала, что Коломойский приказал убрать из Офиса президента проворовавшегося Кирилла Тимошенко.