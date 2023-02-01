У украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски. Об этом пишут местные СМИ. Уточняется, что в дом к предпринимателю пришли сотрудники СБУ. По какому конкретно обвинению идут следственные действия, не сообщается.
Ранее у Коломойского уже прошли обыски. Детективами НАБУ были проведены следственные действия, в ходе которых изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое. Как сообщалось, обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта".
Ранее Рravda.Ru писала, что Коломойский приказал убрать из Офиса президента проворовавшегося Кирилла Тимошенко.
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