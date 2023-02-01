Аналитики ISW заявили, что ВСУ могут отступить из Бахмута из-за неприемлемых потерь

Аналитики Института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку хода боевых действий на Украине. По мнению экспертов, в скором времени командование ВСУ примет решение о выводе войск из Бахмута (Артёмовска) из-за неприемлемых потерь.

По словам командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского, на данный момент российские войска проводят наступательные манёвры к северо-востоку и юго-западу от Бахмута. Кроме того, он не исключает, что командование проведёт организованное отступление, если поймёт, что окружение города неизбежно.

"Украинское командование может предпочесть отступление, чтобы не рисковать неприемлемыми потерями", — отмечается в сводке ISW.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артёмовск полностью окружён российскими войсками.