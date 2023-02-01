Аналитики Института изучения военных конфликтов (ISW) опубликовали очередную сводку хода боевых действий на Украине. По мнению экспертов, в скором времени командование ВСУ примет решение о выводе войск из Бахмута (Артёмовска) из-за неприемлемых потерь.
По словам командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского, на данный момент российские войска проводят наступательные манёвры к северо-востоку и юго-западу от Бахмута. Кроме того, он не исключает, что командование проведёт организованное отступление, если поймёт, что окружение города неизбежно.
"Украинское командование может предпочесть отступление, чтобы не рисковать неприемлемыми потерями", — отмечается в сводке ISW.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артёмовск полностью окружён российскими войсками.
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