Спикер ГУР Минобороны Украины Юсов заявил об активной фазе боевых действий в Донбассе

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время боевые действия на фронте ожесточатся.

"Ситуация очень сложная: враг продолжает наступать", — сообщил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Командование ВСУ рассчитывает, что мастерство и мотивация военнослужащих ВСУ, а также западная техника позволят сдержать наступление Вооружённых сил России.

Юсов отметил, что в течение февраля и марта пройдут более ожесточённые боевые действия. Он также подчеркнул нахождение Украины в очень активной фазе.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск.