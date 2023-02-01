Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил об успехах русской армии.
ВС РФ нанесли удары по колоннам войск ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр. Гагин напомнил, что только по данной дороге Киев мог снабжать группировку в Бахмуте.
Врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что осталось не так много времени до момента, когда данная трасса и Артёмовск будут под контролем российских войск.
Напоминаем, что Бахмут является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.
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