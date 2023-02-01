Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил об успехах русской армии.

ВС РФ нанесли удары по колоннам войск ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр. Гагин напомнил, что только по данной дороге Киев мог снабжать группировку в Бахмуте.

Врио главы ДНР в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что осталось не так много времени до момента, когда данная трасса и Артёмовск будут под контролем российских войск.

Напоминаем, что Бахмут является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.