Киевская власть готовит позиции к отступлению из Артёмовска

Вооружённые силы Украины готовят новые позиции для отступления из Артёмовска.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

По информации ведущего Первого канала, на западной части Бахмута начали в срочном порядке рыть окопы.

Ранее Минобороны США заявило, что "разочаровано" отказом Джозефа Байдена отправить Украине самолёты F-16.

Пентагон давит на Вашингтон для отправки больше количества военной техники Киеву, но "разочаровывается политикой осторожности" администрации президента США.