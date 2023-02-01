Вооружённые силы Украины готовят новые позиции для отступления из Артёмовска.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
По информации ведущего Первого канала, на западной части Бахмута начали в срочном порядке рыть окопы.
Ранее Минобороны США заявило, что "разочаровано" отказом Джозефа Байдена отправить Украине самолёты F-16.
Пентагон давит на Вашингтон для отправки больше количества военной техники Киеву, но "разочаровывается политикой осторожности" администрации президента США.
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Армия России нанесла удар по колоннам ВСУ на ключевой трассе снабжения украинских войск.