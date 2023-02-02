Марочко заявил, что командование ВСУ перебрасывает резервы под Стельмаховку

Союзные войска продолжают СВО, уничтожая противника по всей линии фронта. Украинская сторона теряет живую силу и технику. Командование ВСУ дополнительно перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район на севере ЛНР. Об этом проинформировал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", — сообщил Марочко корреспондентам РИА Новости.

Эксперт отметил, что общая численность войск ВСУ на данном участке не поменялась, так как мероприятия были проведены для восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены техники, которая вышла из строя.