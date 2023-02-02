Союзные войска продолжают СВО, уничтожая противника по всей линии фронта. Украинская сторона теряет живую силу и технику. Командование ВСУ дополнительно перебрасывает резервы для восполнения потерь в Сватовский район на севере ЛНР. Об этом проинформировал военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники", — сообщил Марочко корреспондентам РИА Новости.
Эксперт отметил, что общая численность войск ВСУ на данном участке не поменялась, так как мероприятия были проведены для восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены техники, которая вышла из строя.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.