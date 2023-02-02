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Wargonzo: мобилизованные бойцы ВС РФ неделю сражались в полукольце под Кременной

Силовые структуры

Мобилизованные российские бойцы из 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии неделю отражали атаки врага, находясь в полукольце в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Wargonzo: мобилизованные бойцы ВС РФ неделю сражались в полукольце под Кременной

Репортёр отметил, что в последние дни на линии Кременная-Сватово было не по-зимнему жарко. Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) упорно атаковали с трёх сторон фронта, зажав наших бойцов в полукольцо.

По словам военкора, атаки уже отбиты, противник отброшен.

Как сообщил замполит с позывным "Новосибирск", в этом подвиге большую роль сыграли бойцы, попавшие на фронт в рамках частичной мобилизации, которые уже освоились и рвутся в бой.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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