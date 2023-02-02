Мобилизованные российские бойцы из 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии неделю отражали атаки врага, находясь в полукольце в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Репортёр отметил, что в последние дни на линии Кременная-Сватово было не по-зимнему жарко. Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) упорно атаковали с трёх сторон фронта, зажав наших бойцов в полукольцо.
По словам военкора, атаки уже отбиты, противник отброшен.
Как сообщил замполит с позывным "Новосибирск", в этом подвиге большую роль сыграли бойцы, попавшие на фронт в рамках частичной мобилизации, которые уже освоились и рвутся в бой.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.