В конце января российская армия отразила несколько атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении и перешла в наступление в районе трёх населённых пунктов к западу от Сватова. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
Позиции 92-й бригады ВСУ были атакованы при помощи самоходных ПТРК "Штурм-С" и ПТРК "Корнет" подразделениями 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ, пишет издание.
В ходе боя были уничтожены американский БТР M113 и до трёх БМП-2, а также батарея французских миномётов. Убитыми и тяжелоранеными подразделения ВСУ потеряли не менее 60 человек.
По итогам боёв российские военные смогли установить физический контроль над южными подступами к Новосёловскому. Всего ВС РФ на этом участке фронта за последние дни сумели продвинуться на 3,5 км, заключает RT.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.