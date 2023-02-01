RT: военные России совершили трёхкилометровый бросок под Сватово и перешли в наступление

В конце января российская армия отразила несколько атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении и перешла в наступление в районе трёх населённых пунктов к западу от Сватова. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

Позиции 92-й бригады ВСУ были атакованы при помощи самоходных ПТРК "Штурм-С" и ПТРК "Корнет" подразделениями 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ, пишет издание.

В ходе боя были уничтожены американский БТР M113 и до трёх БМП-2, а также батарея французских миномётов. Убитыми и тяжелоранеными подразделения ВСУ потеряли не менее 60 человек.

По итогам боёв российские военные смогли установить физический контроль над южными подступами к Новосёловскому. Всего ВС РФ на этом участке фронта за последние дни сумели продвинуться на 3,5 км, заключает RT.