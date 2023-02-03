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Власти ДНР: Киев в спешке стягивает резервы к Артёмовску

Силовые структуры

Официальный Киев отдал приказ спешно стягивать дополнительные резервы ВСУ к Артёмовску, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Власти ДНР: Киев в спешке стягивает резервы к Артёмовску

Ранее власти ДНР озвучивали, что российские и союзные войска близки к оперативному окружению города, а артиллерия контролирует все подходы к Артёмовску.

"Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артёмовск", — пояснил Кимаковский РИА Новости.

Однако говорить о том, что ВСУ намерены отводить войска пока рано. Как подчеркнул советник, в Киеве идёт дискуссия — оставлять город или нет.

"По данным разведки, есть информация, что в Киеве идёт борьба: отводить войска из Артёмовска или нет", — резюмировал советник.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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