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Пленный ВСУшник признался в убийстве девятерых гражданских под Волновахой: стрелял из гранатомёта по дому

Силовые структуры

Боевики ВСУ убивали мирных жителей под Волновахой, рассказал украинский военнопленный Вячеслав Симбирский. По его словам, лично он убил девять человек, семерых из них — выстрелом из гранатомёта по жилому дому.

Пленный ВСУшник признался в убийстве девятерых гражданских под Волновахой: стрелял из гранатомёта по дому

По словам пленного ВСУшника, командование приказало занять позиции на окраине города и уточнило, что можно стрелять, так как там уже "никто не живёт".

"Мы начали продвигаться к дому и обнаружили движение. <...>  Мне дали приказ, так сказать, мобилизованные просили выйти по рации к командиру — в итоге пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7. Я взял РПГ заряженный, ещё снаряд, отбежал на метров 50 и выстрелил два раза по дому. Потом начали подходить к этому дому, смотреть в окна, я зашёл на кухню — там лежало семь тел", — рассказал военнопленный РИА Новости.

По его словам, по одежде было понятно, что это гражданские. Выстрелом Симбирский убил трёх женщин и четверых мужчин.

Кроме того, ВСУшник рассказал, что ещё две его жертвы просто выбежали на дорогу, когда украинские боевики отходили с позиций, а Симбирский прикрывал колонну.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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