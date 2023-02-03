Пленный ВСУшник признался в убийстве девятерых гражданских под Волновахой: стрелял из гранатомёта по дому

Боевики ВСУ убивали мирных жителей под Волновахой, рассказал украинский военнопленный Вячеслав Симбирский. По его словам, лично он убил девять человек, семерых из них — выстрелом из гранатомёта по жилому дому.

По словам пленного ВСУшника, командование приказало занять позиции на окраине города и уточнило, что можно стрелять, так как там уже "никто не живёт".

"Мы начали продвигаться к дому и обнаружили движение. <...> Мне дали приказ, так сказать, мобилизованные просили выйти по рации к командиру — в итоге пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7. Я взял РПГ заряженный, ещё снаряд, отбежал на метров 50 и выстрелил два раза по дому. Потом начали подходить к этому дому, смотреть в окна, я зашёл на кухню — там лежало семь тел", — рассказал военнопленный РИА Новости.

По его словам, по одежде было понятно, что это гражданские. Выстрелом Симбирский убил трёх женщин и четверых мужчин.

Кроме того, ВСУшник рассказал, что ещё две его жертвы просто выбежали на дорогу, когда украинские боевики отходили с позиций, а Симбирский прикрывал колонну.