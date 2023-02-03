Армия России продолжает наступление на Лиманском направлении

На Лиманском направлении российские войска продолжают наступать.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Части 144-й мотострелковой дивизии, наступая из Чернопоповки, продвинулись на два километра и закрепились на рубежах. Судя по подготовке и характеру, это лишь первый этап операции.

"Что может быть дальше? Очевидно, продвижения южнее точки атаки с целью формирования "северной клешни" окружения ВСУ под Северском. На западе в скором времени возможно форсирование рубежа реки Жеребец", — подытожил ведущий Первого.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ спешно покидают населённый пункт Белогоровка.