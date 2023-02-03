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Армия России продолжает наступление на Лиманском направлении

Силовые структуры

На Лиманском направлении российские войска продолжают наступать.

Армия России продолжает наступление на Лиманском направлении

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Части 144-й мотострелковой дивизии, наступая из Чернопоповки, продвинулись на два километра и закрепились на рубежах. Судя по подготовке и характеру, это лишь первый этап операции.

"Что может быть дальше? Очевидно, продвижения южнее точки атаки с целью формирования "северной клешни" окружения ВСУ под Северском. На западе в скором времени возможно форсирование рубежа реки Жеребец", — подытожил ведущий Первого.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ спешно покидают населённый пункт Белогоровка.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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