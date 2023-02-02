Боевики ВСУ спешно покидают населенный пункт Белогоровка

Появилась информация о том, что националисты киевского режима спешно покидают населённый пункт Белогоровка.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Также есть данные, что бандеровцы ВСУ отступают по направлению к городу Северску.

Тем временем, снабжение группировки неонацистов в Артёмовске скоро станет невозможным. Однако лидеры США и ЕС считают, что украинцы отступят из города, военная помощь Запада не поможет. Вашингтон ранее советовал Киеву тянуть время, пока не прибудет тяжёлая техника.

Ресурсов для весеннего наступления на юге Незалежной может хватить только в том случае, если Киев выведет войска из Артёмовска, подытожил Пентагон.