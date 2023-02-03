Sohu: модернизированный русский "Белый лебедь" превратился в настоящий кошмар для НАТО

Россия модернизировала свои стратегические бомбардировщики Ту-160, превратив их в "настоящий кошмар для Североатлантического альянса", заявили китайские военные эксперты.

Аналитики из КНР помнили, что российское оборонное ведомство успешно завершило тесты модернизированного межконтинентального ракетоносца Ту-160М, который может нести на борту ядерные боеприпасы. По их словам, самолёт и ранее был мощным оружием, но сейчас его возможности кратно возросли.

"Ту-160 — это оружие советской эпохи. Оно не совсем соответствовало вызовам сегодняшнего дня. России требовалось что-то современное и так проект "Белый лебедь" обрел новую жизнь, так появился Ту-160М", — пишет китайское издание Sohu.

На вооружении ВВС РФ стоят 16 таких бомбардировщиков, и все они пройдут процедуру глубокой модернизации, заверили авторы материала.