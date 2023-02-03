И американские, и немецкие танки на Украине будут также уничтожены российскими войсками, как ранее были уничтожены три тысячи танков ВСУ, заявил военный эксперт Константин Сивков.
В интервью турецкому журналисту он признал, что боевые машины являются грозной силой, но сильно нуждаются в поддержке.
"Если они не защищены реактивными самолетами, не имеют сильной современной брони и не поддерживаются артиллерией, эти танки — бесполезный мусор", — цитирует Сивкова издание Aydinlik.
Эксперт напомнил, что во время сирийского конфликта турецкие войска потеряли в бою 10 танков Leopard за один день.
"Та же участь постигнет и "Абрамсы" и "Леопарды", отправившиеся на Украину", — заверил Сивков.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.