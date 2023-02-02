Западная техника нужна украинскому командованию, чтобы повторить тактику вермахта при наступлении на полуостров Крым, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам отставного полковника, даже несколько десятков танков НАТО являются грозной силой, что подтверждается событиями Великой Отечественной войны.
"Посмотрим на Великую Отечественную войну, Курскую битву. Там применялись танки "Тигр". Немецкие танки наступали клином", — напомнил специалист в эфире телеканала "День".
Это тактика позволяла тяжёлым танкам выводить из строя артиллерию противника с дальних дистанций, пояснил он, а потом атаковать укрепления более лёгкими машинами.
"Сейчас такое построение напрашивается в том случае, если киевский режим решит наступать в направлении Мелитополя и Крыма", — отметил Кнутов.
Военный эксперт уточнил, что средних танков у ВСУ уже достаточно, потому украинское командование ждёт поставок тяжёлой техники из Германии и США.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.