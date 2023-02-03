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Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко

Силовые структуры

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации главного ядерного инспектора Украины Юрия Есипенко. Он служил в украинской армии обычным солдатом. Об этом сообщает издание "Украина.ру" в своём Telegram-канале.

Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко

Отмечается, что Есипенко было 47 лет, он руководил Центральным инспекционным отделом Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. То есть, фактически ведущим специалистом по всей ядерной безопасности в стране.

Зачем именно режиму Зеленского понадобилось отправлять на фронт физика-ядерщика с тремя высшими образованиями и большим опытом работы, остаётся загадкой, заключает автор поста.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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