Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации главного ядерного инспектора Украины Юрия Есипенко. Он служил в украинской армии обычным солдатом. Об этом сообщает издание "Украина.ру" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Есипенко было 47 лет, он руководил Центральным инспекционным отделом Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. То есть, фактически ведущим специалистом по всей ядерной безопасности в стране.
Зачем именно режиму Зеленского понадобилось отправлять на фронт физика-ядерщика с тремя высшими образованиями и большим опытом работы, остаётся загадкой, заключает автор поста.
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