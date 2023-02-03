Российские военные ликвидировали в зоне СВО главного ядерного инспектора Украины Есипенко

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации главного ядерного инспектора Украины Юрия Есипенко. Он служил в украинской армии обычным солдатом. Об этом сообщает издание "Украина.ру" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что Есипенко было 47 лет, он руководил Центральным инспекционным отделом Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. То есть, фактически ведущим специалистом по всей ядерной безопасности в стране.

Зачем именно режиму Зеленского понадобилось отправлять на фронт физика-ядерщика с тремя высшими образованиями и большим опытом работы, остаётся загадкой, заключает автор поста.