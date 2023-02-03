В Сети набирает популярность видео, как российский боец приехал к дочери прямо с фронта

Российский военнослужащий вернулся домой из зоны СВО и решил сделать дочке сюрприз. Ребенок в это время был в школе на уроках.

На кадрах видно, как мужчина стучится, открывает дверь и заходит в класс. Все ученики встают, а дочка со слезами бросается к папе на шею. Мать девочки извиняется перед учительницей и просит отпустить ребенка домой.

Ранее Pravda.Ru писала, что МВД Украины начало формировать "Гвардию бомжей" для наступления на Россию. Подразделения из бомжей уже начали формировать.