Российский военнослужащий вернулся домой из зоны СВО и решил сделать дочке сюрприз. Ребенок в это время был в школе на уроках.
На кадрах видно, как мужчина стучится, открывает дверь и заходит в класс. Все ученики встают, а дочка со слезами бросается к папе на шею. Мать девочки извиняется перед учительницей и просит отпустить ребенка домой.
Ранее Pravda.Ru писала, что МВД Украины начало формировать "Гвардию бомжей" для наступления на Россию. Подразделения из бомжей уже начали формировать.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.