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В Сети набирает популярность видео, как российский боец приехал к дочери прямо с фронта

Силовые структуры

Российский военнослужащий вернулся домой из зоны СВО и решил сделать дочке сюрприз. Ребенок в это время был в школе на уроках.

В Сети набирает популярность видео, как российский боец приехал к дочери прямо с фронта

На кадрах видно, как мужчина стучится, открывает дверь и заходит в класс. Все ученики встают, а дочка со слезами бросается к папе на шею. Мать девочки извиняется перед учительницей и просит отпустить ребенка домой.

Ранее Pravda.Ru писала, что МВД Украины начало формировать "Гвардию бомжей" для наступления на Россию. Подразделения из бомжей уже начали формировать.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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