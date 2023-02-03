Бутусов: войска ВС РФ применяют в зоне СВО стратегию пехотной войны на истощение

Российские войска совершенствуют тактику ведения боёв в зоне спецоперации, и это приносит им успехи. Об этом заявил украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

"Она (Россия. — Прим. ред.) реализовывает уже третью стратегию — стратегия пехотной войны на истощение. И в этой стратегии враг, за счёт того, что делает определенные усовершенствования тактики, организации, управления, в первую очередь ему удаётся добиться определённых продвижений, успехов, удалось захватить Соледар", — констатирует военкор.

Чтобы дать отпор ВС России, украинским войскам необходимо понимать, что и им необходимо меняться и как можно быстрее, чтобы обогнать в этих изменениях противника. Для этого ВСУ необходимо задействовать все сильные стороны, сказал Бутусов.