Бельгийские бизнесмены хотят заработать на танках Leopard для Украины, которые они купили как металлолом

Помимо танков Leopard 2, Германия 3 февраля одобрила и Leopard 1, большая часть которых находится в Бельгии. Однако, с отправкой их на Украину и даже с самим получением бронемашин возникли проблемы.

Дело в том, что всю партию танков Leopard 1 выкупили у государства бельгийские бизнесмены. Они приобретали машины по цене 10-15 тысяч евро за штуку. В пересчёте на массу, танки были проданы по цене металлолома.

Немецкие танки привлекли внимание министра обороны Бельгии Людивину Дедондер. В ведомстве захотели выкупить их обратно и отправить на Украину.

Однако, бизнесмены отказались продавать танки по закупочной цене. Выкупить их обратно государство сможет за 500 тысяч евро за штуку. При этом, как позже выяснилось, некоторые машины уже либо разукомплектованы, либо не на ходу.

Ранее Pravda.Ru писала, что американцы пошутили над танками с символикой ЛГБТ на Украине.