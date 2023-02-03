Военкор Коц: передача США Киеву дальнобойных ракет GLSDB обернётся проблемами для российских ПВО

Поставки американской стороной дальнобойных ракет, которыми можно наносить удары на расстояние в 150 км, грозят некоторыми проблемами для российских ПВО. Такое мнение выразил военкор Александр Коц, слова которого приводит "Комсомольская правда".

Коц считает, что киевским властям, обещающим не использовать дальнобойное вооружение для ударов по территории России, верить нельзя.

Военкор уверен, что как только на вооружении Киева появятся дальнобойные ракеты GLSDB, они не преминут ими воспользоваться. По этой причине российским военным придётся тренироваться, чтобы максимально точно научиться их сбивать.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что при получении Киевом боеприпасов GLSDB для реактивных систем HIMARS под угрозой окажутся российские регионы, находящиеся недалеко от зоны боевых действий на Украине, ВСУ могут использовать их для ударов по тылу и складам ВС РФ.