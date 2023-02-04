Вашингтон совершил ошибку, предоставив Украине комплекты NASAMS, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылёв. Без интеграции с ПВО, установки ЗРК абсолютно бесполезны.
Как подчеркнул полковник, большая часть ПВО на Украине — бывшие советские и постсоветские установки, которые невозможно интегрировать с американскими установками.
"Сам дивизион системы NASAMS ничего не определяет. Эти дивизионы должны входить в зенитно-ракетную бригаду или полк — в тактическую часть, — пояснил Хатылёв "ПолитРоссии". — То, что там несколько NASAMS стоят — на здоровье. Их либо подавят помехами, либо поодиночке расстреляют с воздуха или с земли. Они должны быть в системе и видеть вс`, что видит сосед".
Как подчеркнул полковник, "один дивизион в поле не воин" и заявления американцев о том, что они предоставили мощное оружие, по сути, ничего не стоит в контексте боёв.
"А что он один сможет сделать? Он же не интегрируется в систему ПВО C-300, "Бук” или "Оса”. Это инородное тело", — резюмировал полковник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США хотят воплотить в жизнь "теорию большого взрыва".