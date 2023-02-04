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Полковник Хатылёв: комплексы NASAMS для Украины стали жертвой ошибки США — инородное тело

Силовые структуры

Вашингтон совершил ошибку, предоставив Украине комплекты NASAMS, заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылёв. Без интеграции с ПВО, установки ЗРК абсолютно бесполезны.

Полковник Хатылёв: комплексы NASAMS для Украины стали жертвой ошибки США — инородное тело

Как подчеркнул полковник, большая часть ПВО на Украине — бывшие советские и постсоветские установки, которые невозможно интегрировать с американскими установками.

"Сам дивизион системы NASAMS ничего не определяет. Эти дивизионы должны входить в зенитно-ракетную бригаду или полк — в тактическую часть, — пояснил Хатылёв "ПолитРоссии". — То, что там несколько NASAMS стоят — на здоровье. Их либо подавят помехами, либо поодиночке расстреляют с воздуха или с земли. Они должны быть в системе и видеть вс`, что видит сосед".

Как подчеркнул полковник, "один дивизион в поле не воин" и заявления американцев о том, что они предоставили мощное оружие, по сути, ничего не стоит в контексте боёв.

"А что он один сможет сделать? Он же не интегрируется в систему ПВО C-300, "Бук” или "Оса”. Это инородное тело", — резюмировал полковник.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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