Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Книга военкора Романовского с интервью бойцов ЧВК "Вагнер" вышла в печать
"Операция шар" завершилась: США сбили китайский аэростат-разведчик
Китайский разведывательный аэростат уничтожила американская система ПВО
"Комок в горле. Я думал, что делаю что-то важное" — Анатолий Белый вспомнил, как работал в России
Российские войска вошли в Артёмовск
Кушнир: в офисе Зеленского дали приказ начать обыски у Кличко и его окружения
WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для спецоперации
Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе ужесточается
Скотт Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского

Пушилин: войска ВС РФ подступают к Угледару, ВСУ стянули силы в этот район

Силовые структуры

На Угледарском направлении продолжаются активные боевые действия. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации.

Пушилин: войска ВС РФ подступают к Угледару, ВСУ стянули силы в этот район

Подразделения ВС РФ подступают к Угледару. ВС Украины перебрасывают на данный участок фронта подкрепления.

"Вокруг Угледара с южной, юго-западной, западной сторон дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара", — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация остаётся напряжённой, так как ВСУ перекинули бригаду морской пехоты, которая усилила оставшиеся там части. Пушилин выразил уверенность в том, что русские войска справятся с этими сложностями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси

Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.

Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Мирошник: китайские разведывательные аэростаты проломили систему ПВО США и мозги в Пентагоне
Мирошник: китайские разведывательные аэростаты проломили систему ПВО США и мозги в Пентагоне
Последние материалы
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи
Книга военкора Романовского с интервью бойцов ЧВК "Вагнер" вышла в печать
"Операция шар" завершилась: США сбили китайский аэростат-разведчик
Пушилин: войска ВС РФ подступают к Угледару, ВСУ стянули силы в этот район
Китайский разведывательный аэростат уничтожила американская система ПВО
"Комок в горле. Я думал, что делаю что-то важное" — Анатолий Белый вспомнил, как работал в России
Российские войска вошли в Артёмовск
Кушнир: в офисе Зеленского дали приказ начать обыски у Кличко и его окружения
WSJ: Китай предоставляет России технологии, необходимые для спецоперации
Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе ужесточается
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников