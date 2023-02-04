На Угледарском направлении продолжаются активные боевые действия. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации.
Подразделения ВС РФ подступают к Угледару. ВС Украины перебрасывают на данный участок фронта подкрепления.
"Вокруг Угледара с южной, юго-западной, западной сторон дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара", — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация остаётся напряжённой, так как ВСУ перекинули бригаду морской пехоты, которая усилила оставшиеся там части. Пушилин выразил уверенность в том, что русские войска справятся с этими сложностями.
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