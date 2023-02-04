Ходаковский заявил о переброске ВСУ резервов на Угледарское направление

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал об обстановке на Угледарском направлении.

По его словам, две последние ночи ВС Украины прощупывают оборону наших войск, что может говорить о готовящемся контрнаступлении. В частности, сегодня противник перебросил значительные силы со стороны Димитрова предположительно в направлении Угледара. Ссылаясь на данные разведки, комбат отметил, что эти резервы ВСУ способны оказать существенное влияние на ситуацию на данном участке фронта.

Ходаковский добавил, что ВС РФ находятся в состоянии максимальной боевой готовности.