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Ходаковский заявил о переброске ВСУ резервов на Угледарское направление

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал об обстановке на Угледарском направлении.

Ходаковский заявил о переброске ВСУ резервов на Угледарское направление

По его словам, две последние ночи ВС Украины прощупывают оборону наших войск, что может говорить о  готовящемся контрнаступлении. В частности, сегодня противник перебросил значительные силы со стороны Димитрова предположительно в направлении Угледара. Ссылаясь на данные разведки, комбат отметил, что эти резервы ВСУ способны оказать существенное влияние на ситуацию на данном участке фронта.  

Ходаковский добавил, что ВС РФ находятся в состоянии максимальной боевой готовности.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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