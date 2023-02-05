Подоляка: в Артёмовске началась агония гарнизона ВСУ

Скорость падения сопротивления националистов в Артемовске говорит о том, они получили приказ отступать.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Еще утром 4 февраля сообщалось, что самые боеспособные боевики бегут из города, а потом стала появляться информация о входе в город российских войск.

"Значит, следующие несколько суток (а может и сутки-двое) могут стать для частей киевского режима последними, когда они еще хотя бы частично контролируют этот город", — подытожил обозреватель.

Ранее поступала информация, что Бахмут (Артёмовск) окружён с трёх сторон. У боевиков ВСУ оставался единственный путь на отход.

Накануне сообщалось, что ВС РФ заняли железнодорожную станцию Ступки на севере города.