Арестович: российская армия планирует контролировать всю Донецкую область через два-три месяца

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о возможных сроках полного освобождения российскими военными территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Он считает, что всю Донецкую область ВС РФ планируют взять под контроль через два-три месяца. Однако, по его мнению, сделать "это не получится".

Хотя некоторых неприятностей украинской армии, вероятно, избежать не удастся, добавил Арестович, отметив, что группировку войск Россия собирает "уж очень большую". И она превышает ВСУ как по численности, так и по вооружениям.

Бывший советник также предположил, что будет "кровавая драка", похожая на ситуацию мая-июня, когда ВСУ "медленно под давлением противника сдвигались назад, на более выгодные позиции".

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Донбассе и заявил, что она ужесточается.