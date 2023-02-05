ВС РФ ночью нанесли удар по переброшенным на усиление Артёмовска резервам ВСУ в Дружковке

Российские военные нанесли ночью удар по переброшенным резервам вооружённых сил Украины (ВСУ), которые прибыли в Дружковку. В результате удара уничтожено большое количество боевиков и техники. Об этом сообщил в воскресенье утром военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, в этот раз отлично сработали разведчики, которые своевременно добыли информацию о переброске большого количества личного состава и техники ВСУ.

По замыслу Киева эти силы должны были укрепить позиции нацистов в районе Лимана и Артёмовска (Бахмута). Однако планы Украины были сорваны, заключил военкор.