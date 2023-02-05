Кулемзин заявил о прямом попадании снаряда в жилой дом в Донецке при атаке ВСУ

Эксперты зарегистрировали прямое попадание украинского снаряда в многоквартирный жилой дом в Донецке, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию, которое расположено на улице Красногоровской.

"Зафиксировано прямое попадание в одну из квартир дома", — подтвердил руководитель Донецка.

Он также добавил, что в результате обстрела ВСУ погибла мирная жительница 1962 года рождения. Как пояснил Кулемзин, женщина в момент удара находилась во дворе дома.

Украинские войска регулярно обстреливают Донецк. В середине декабря ВСУ подвергли город самому массированному удару с 2014 года.