Генерал Гурулёв заявил, что в ближайшие полгода мобилизации в России не будет

Предположения о том, что вскоре будет проводиться очередная волна частичной мобилизации в России, всё ещё звучат от некоторых экспертов. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв рассказал нюансы данного мероприятия.

"Чтобы кого-то мобилизовать, их надо одеть, снарядить, обуть, дать оружие, боеприпасы, технику и другие материальные средства.<...> Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс снабжает ту группировку, которая уже выполняет боевую задачу", — отметил генерал в интервью для телеканала "Забайкалье".

Помимо этого, отрывать население страны от рабочих мест нет необходимости. Поэтому в ближайшие полгода частичной мобилизации точно не будет, заключил Гурулёв.