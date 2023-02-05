Политолог Марков озвучил колоссальные потери ВСУ

По данным на 15 января, Вооружённые силы Украины погибшими потеряли 157 тысяч человек. Также 234 тысяч боевиков ВСУ ранено.

Об этом, ссылаясь на утечку из разведки Израиля, сообщает политолог Сергей Марков.

На середину прошлого месяца в плен сдались 17 230 националистов, и погибло 234 инструктора из США и Великобритании.

Из стран НАТО погибло 2 458 военных. В основном они из Польши, есть из Литвы и ФРГ, но по чуть-чуть есть из всех стран альянса, отметил политолог.

Наёмников из ЧВК и добровольцев из различных стран погибло 5 360 человек.

"Публикуют это турецкие СМИ. Цифры реалистичные. Видимо, так и есть. Есть ещё много гражданских. А сейчас, в разгар боёв за Бахмут цифры ещё подросли. То есть безвозвратные потери Украины около 200 тысяч", — подытожил Марков.