Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

В распоряжении киевского руководства появились "очень надёжные" данные разведки о планах российской армии начать масштабное наступление. Об этом сообщает Financial Times.

Британские журналисты, ссылаясь на данные источников в Минобороны Украины и ВСУ, заявили, что наступательные действия начнутся через 10 дней. В материале также отмечается, что самым вероятным местом нового наступления станет западная часть ЛНР в районе городов Кременная и Красный Лиман.

"Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель и наращивает силы на юге Донецкой области", — указывает газета.