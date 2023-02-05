В распоряжении киевского руководства появились "очень надёжные" данные разведки о планах российской армии начать масштабное наступление. Об этом сообщает Financial Times.
Британские журналисты, ссылаясь на данные источников в Минобороны Украины и ВСУ, заявили, что наступательные действия начнутся через 10 дней. В материале также отмечается, что самым вероятным местом нового наступления станет западная часть ЛНР в районе городов Кременная и Красный Лиман.
"Россия собирает войска на этом направлении на протяжении нескольких недель и наращивает силы на юге Донецкой области", — указывает газета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент РФ Владимир Путин обещал не ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского в ходе конфликта, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.