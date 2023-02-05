Президент Украины Зеленский: Россия попытается взять реванш в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения заявил, что российские войска намерены рассчитаться после ряда неудач, которые были в прошлом году.

По его мнению, ВСУ должны выстоять, несмотря на то, что ВС РФ якобы готовятся "взять реванш" в ближайшее время.

"Уже есть много сообщений о том, что они хотят сделать в феврале что-то символическое", — заявил Зеленский.

Также он признал, что ситуация в Донбассе для украинской армии является очень тяжёлой.

"Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои", — сказал он.