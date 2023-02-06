В офисе Зеленского выступили против временных перемирий с Россией

Киев полностью отказывается от возможности любого перемирия с Россией. Такое заявление сделали представители офиса президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, любые уступки будут означать капитуляцию.

Ранее Pravda.Ru писала, что в ДНР заявили о применении украинскими военными химоружия. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, боевики ВСУ распыляют химические вещества с беспилотников.