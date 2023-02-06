Киев полностью отказывается от возможности любого перемирия с Россией. Такое заявление сделали представители офиса президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, любые уступки будут означать капитуляцию.
Ранее Pravda.Ru писала, что в ДНР заявили о применении украинскими военными химоружия. По словам врио главы республики Дениса Пушилина, боевики ВСУ распыляют химические вещества с беспилотников.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.