Химик-технолог: в химических атаках ВСУ мог быть задействован хлорциан, вызывающий судороги

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химоружие в ходе спецоперации, которое запрещено во всём мире.

Военный эксперт Алексей Суконкин привёл мнение своего подписчика, который, вероятно, разбирается в данном вопросе:

"По поводу видео с отравляющими веществами, сброшенными с коптера. Я по образованию химик-технолог, могу предположить, что в качестве отравляющего вещества они применяют хлорциан".

Пользователь пояснил, что это газообразное вещество, однако при температуре воздуха -7 оно переходит в твёрдое состояние. Хранить его можно в холодильниках, а при необходимости крепить к коптерам. После взрыва хлорциан вновь становится газом и вызывает рвоту и судороги. Тошноту и головокружения отметили бойцы ВС РФ, которые попали под химическую атаку.

"Признаки отравления тоже схожи, в частности, он приводит и к рвоте, и к судорогам. Возможно, это поможет чем-то нашим ребятам. Кроме того, от него очень плохо спасает стандартный противогаз", — цитирует читателя Суконкин.