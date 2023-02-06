Украинские националисты в минувшее воскресение применили химическое оружие на Артёмовском и Соледарском направлениях, заявил сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его словам, до него дошли жалобы бойцов ВС России на симптомы отравления.
"На разных участках фронта, преимущественно на Соледарском и Артёмовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение", — пояснил Гагин ТАСС.
Как подчеркнул врио главы ДНР, это не первый случай, когда ВСУ не гнушаются применять запрещённые химические элементы. И не стесняются снимать на видео, как начиняют газовые гранаты.
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