Советник врио главы ДНР: ВСУ применили химоружие в Артёмовске и Соледаре

Украинские националисты в минувшее воскресение применили химическое оружие на Артёмовском и Соледарском направлениях, заявил сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, до него дошли жалобы бойцов ВС России на симптомы отравления.

"На разных участках фронта, преимущественно на Соледарском и Артёмовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение", — пояснил Гагин ТАСС.

Как подчеркнул врио главы ДНР, это не первый случай, когда ВСУ не гнушаются применять запрещённые химические элементы. И не стесняются снимать на видео, как начиняют газовые гранаты.