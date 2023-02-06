Матвийчук и Леонков: потери ВСУ говорят о том, что профессиональная армия Украины уничтожена полностью

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что потери украинской стороны в ходе спецоперации составляют 257 тысяч человек. Военные эксперты прокомментировали данное заявление. Так, полковник в запасе Анатолий Матвийчук указал на другие цифры.

"Я располагаю данными нашей разведки, которая сообщает о безвозвратных потерях украинской армии в пределах 300 тысяч человек и ранеными — до 500 тысяч. Это означает, что профессиональная армия Украины, которая вступила в противостояние с Россией год назад, полностью уничтожена, её больше не существует", — сказал он в разговоре с "МК".

Помимо этого, на данный факт указывает и девять волн мобилизации, которые проводились в Незалежной. Такая армия без западной помощи ни на что не способна, отметил Матвийчук. Уже через неделю, оказавшись без неё, остатки войск Украины будут уничтожены.

"Сейчас на полигонах НАТО — в Германии, Англии, США, Польше готовится резерв до 70 тысяч человек. Наёмников было много, но последнее время их число уменьшилось. Если летом насчитывалось 10-12 тысяч человек, то сейчас, насколько я знаю, максимум четыре тысячи человек", — рассказал полковник.

Военный эксперт Алексей Леонков озвучил цифру в полмиллиона человек, говоря о потерях ВСУ. Однако противник пытается скрывать реальные данные. В эти 500 тысяч входят и без вести пропавшие.

"Число таких обращений превысило 350 тысяч. А без вести пропавшие — это либо убитые, не попавшие в сводки потерь, либо оказавшиеся в плену. У нас в плену находится чуть более десяти тысяч военнослужащих ВСУ. Значит, остальные "пропавшие без вести" лежат где-то на поле боя… Поэтому потери ВСУ, на самом деле, могут быть больше 257 тысяч человек. Я думаю, что эта цифра может перевалить за 500 тысяч", — заявил Леонков.

Украинское командование не обращает внимание на существенные потери в Артёмовске и Угледаре, где боевики попадают в свои же ловушки. В созданных укрепрайонах хорошо прятаться, а отступать с них не выходит без жертв, заключил эксперт.