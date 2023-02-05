Полковник Макгрегор: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тысяч солдат ВСУ

Во время визита в США главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тайно сообщил американским военачальникам, сколько бойцов было потеряно Украиной с начала конфликта. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.

По словам офицера, Залужный встретился в Америке с министром обороны Ллойдом Остином и генералом Марком Милли. И, как сообщают источники, тайно доложил им, что с начала боевых действий Украина потеряла 257 тысяч человек.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон знает о неизбежности поражения Украины и уже начал подготовку к такому сценарию внутри страны.