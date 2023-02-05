Во время визита в США главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тайно сообщил американским военачальникам, сколько бойцов было потеряно Украиной с начала конфликта. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.
По словам офицера, Залужный встретился в Америке с министром обороны Ллойдом Остином и генералом Марком Милли. И, как сообщают источники, тайно доложил им, что с начала боевых действий Украина потеряла 257 тысяч человек.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон знает о неизбежности поражения Украины и уже начал подготовку к такому сценарию внутри страны.
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Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.