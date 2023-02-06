Командир "Ахмата" ВС РФ Алаудинов заявил о применении ВСУ химического оружия на Артёмовском направлении

ВС Украины в ходе специальной военной операции применяют химическое оружие. Об этом проинформировал командир спецназа "Ахмат" ВС РФ и замкомандующего второго армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов.

Такие действия боевиками ВСУ совершаются на Артёмовском направлении. Алаудинов сообщил, что слышал о применении химического оружия неоднократно. Люди, находящиеся в такой зоне, страдают рвотой и потерей сознания.

"Эти запрещённые припасы, которые там применяются, как я понял, они рукодельные, и страшного эффекта не несут", — сказал командир "Ахмата" в эфире Первого канала.

Ранее пленный ВСУ заявил, что не смог помочь раненому бойцу из-за отсутствия аптечки.