Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нём он проинформировал граждан о "сильном начале" набора добровольцев в штурмовые бригады "гвардии наступления".
"Начался процесс формирования новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников — "гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение следует", — сказал киевский лидер.
Зеленский высказал слова благодарности всем тем, кто уже подал заявки. Он считает, что, если подразделения сил обороны будут замотивированы и хорошо подготовлены, они смогут вернуть Украине утраченное.
Ранее Алексей Арестович заявил о возможном сценарии завершения спецоперации.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.