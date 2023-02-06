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Зеленский заявил о наборе добровольцев в штурмовые бригады "гвардии наступления" ВСУ

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нём он проинформировал граждан о "сильном начале" набора добровольцев в штурмовые бригады "гвардии наступления".

Зеленский заявил о наборе добровольцев в штурмовые бригады "гвардии наступления" ВСУ

"Начался процесс формирования новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников — "гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение следует", — сказал киевский лидер.

Зеленский высказал слова благодарности всем тем, кто уже подал заявки. Он считает, что, если подразделения сил обороны будут замотивированы и хорошо подготовлены, они смогут вернуть Украине утраченное.

Ранее Алексей Арестович заявил о возможном сценарии завершения спецоперации.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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