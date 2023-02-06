Зеленский заявил о наборе добровольцев в штурмовые бригады "гвардии наступления" ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нём он проинформировал граждан о "сильном начале" набора добровольцев в штурмовые бригады "гвардии наступления".

"Начался процесс формирования новых бригад Национальной гвардии, полиции, пограничников — "гвардии наступления". Начало сильное. Продолжение следует", — сказал киевский лидер.

Зеленский высказал слова благодарности всем тем, кто уже подал заявки. Он считает, что, если подразделения сил обороны будут замотивированы и хорошо подготовлены, они смогут вернуть Украине утраченное.

Ранее Алексей Арестович заявил о возможном сценарии завершения спецоперации.