Сотрудники Министерства обороны РФ создали новую форму для российских военных, участвующих в спецоперации.
Как сообщает РБК со ссылкой на осведомлённый источник, внешний вид формы будет сохранён, однако ткани, швы и утеплители станут более качественными. Он отметил, что при подготовке образцов специалисты Минобороны учли требования участников спецоперации к военной экипировке.
По его словам, солдатам в зоне спецоперации передадут летнюю, ветроводозащитную, демисезонную и зимнюю полевую форму. Как пояснил собеседник издания, военнослужащим также предоставят ботинки различных видов под любые погодные условия.
Поставки одежды в зону проведения СВО должны стартовать весной текущего года.
Ранее военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов заявил, что каждого российского пехотинца следует обеспечить экипировкой "Ратник" с пластиковым экзоскелетом, отопительными элементами и мимикрирующим комплексом.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.