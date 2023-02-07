РБК: в Минобороны РФ разработали новую форму для участвующих в СВО военных

Сотрудники Министерства обороны РФ создали новую форму для российских военных, участвующих в спецоперации.

Как сообщает РБК со ссылкой на осведомлённый источник, внешний вид формы будет сохранён, однако ткани, швы и утеплители станут более качественными. Он отметил, что при подготовке образцов специалисты Минобороны учли требования участников спецоперации к военной экипировке.

По его словам, солдатам в зоне спецоперации передадут летнюю, ветроводозащитную, демисезонную и зимнюю полевую форму. Как пояснил собеседник издания, военнослужащим также предоставят ботинки различных видов под любые погодные условия.

Поставки одежды в зону проведения СВО должны стартовать весной текущего года.

Ранее военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов заявил, что каждого российского пехотинца следует обеспечить экипировкой "Ратник" с пластиковым экзоскелетом, отопительными элементами и мимикрирующим комплексом.