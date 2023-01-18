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Александр Артамонов

Военный эксперт: у каждого российского пехотинца должна быть экипировка “Ратник”

Силовые структуры » Министерство обороны

Назначение командующим спецоперацией Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина многие восприняли как понижение в должности последнего. Почему это не так, как кадровые перестановки повлияют на ход СВО, и зачем у каждого штурмового пехотинца на линии фронта должна быть экипировка "Ратник”, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: у каждого российского пехотинца должна быть экипировка “Ратник”

— В командовании спецоперацией произошли кадровые перестановки. Главой объединённой группы войск стал Валерий Герасимов вместо Сергея Суровикина. Объединённая группировка войск включает в себя наши войска в России, действующие в рамках СВО и дислоцированные в Белоруссии. Поэтому на порядок поднимается ответственность за проведение операции и появляется личная ответственность главы Генштаба за прохождение спецоперации. Речь идёт не об освобождении генерала Суровикина от его полномочий, а о расширении поля спецоперации. Валерий Герасимов блестяще провёл Бамутскую операцию (не Бахмут, а Бамут на Кавказе) в чеченские войны. Он сумел виртуозно, без крови, провести воссоединение Крыма с Россией, на местности командуя "вежливыми людьми". Это доказывает, что Кремль, во-первых, проявляет миролюбивую политику, во-вторых, расширяет круг боевых генералов, ответственных за проведение спецоперации.

Сергей Суровикин — резкий и решительный человек, который добивается цели в духе лучших полководцев Великой Отечественной войны. Его линия уравновешивается Герасимовым, человеком более дипломатичного склада, хотя не менее боевым генералом. Наблюдается психологическая сыгранность между руководителями СВО.

Третий здесь Олег Салюков, генерал армии, главнокомандующий Сухопутными войсками. Генерал Лапин — зам по тылу, имеет более полугода опыта боевых операций. Ответственность за снабжение и за проведение всех логистических операций в современной войне считаются не менее важными, чем действия на линии фронта. Генерал-полковник Алексей Ким, замначальника Генштаба, отвечает за проведение СВО по приказу.

Все те люди, которые отвечали за спецоперацию, продолжают за неё отвечать. И каждый работает на своём уровне, как и Кадыров, Пригожин.

На совещании, которое провёл Шойгу сразу после назначения, речь шла об использовании искусственного интеллекта, об алгоритме одновременной атаки роем беспилотников, о новых системах связи, создании новой экипировки. Это экипировка "Легионер" — совсем другой уровень, чем "Ратник".

Важно, чтобы "Ратник" был у каждого штурмового пехотинца на линии фронта, но пока это мечта.

У "Ратника" есть:

  • пластиковый экзоскелет, крайне лёгкий, не как у французской "Рыси",
  • возможность нести вес до 50 кг,
  • мимикрирующий комплекс,
  • отопительные элементы в холодное время года,
  • связь.

Комплекс стоит относительно недорого — 50 тысяч рублей. "Легионер" дороже. У последней версии "Ратника" выводится информация не на тактический планшет, а на забрало шлема, то есть на стекло, как в истребителе.

Также Михайловская артиллеристская академия предложила зооморфных роботов в форме собак с боевыми лазерами. Боевые лазеры ослепляют систему разведки противника. Это переход на новый уровень спецоперации.

С другой стороны фронта мы имеем дело с людьми более чем русскоязычными. Александр Станиславович Сырский, Герой Украины, командующий Сухопутными войсками Украины. Окончил Московское высшее общевойсковое училище, родился во Владимирской области. В 2014 году получил сразу назначение замначальника Главного командного центра ВСУ, не иначе как за преданность всеукраинской неньке. Мы воюем с власовцами. Наша операция вписывается в логику гражданской войны, а не в логику войны с независимым государством с собственной национальной идеей.

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы армия война оружие россия украина сергей шойгу владимир путин сергей суровикин
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