Врио главы ДНР Пушилин заявил об успехах армии России в окрестностях Северска

Российская армия добилась определённых успехов в окрестностях Северска, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, Северск — это стратегически важный населённый пункт, который поспособствует дальнейшему освобождению Красного Лимана от боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Очень важное направление — это, конечно, Северск. Здесь есть определённые успехи", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения в ходе активных наступательных действий заняли ряд выгодных рубежей под Северском. Как пояснил офицер, ВС РФ смогут наносить эффективные удары по украинским националистам с новых позиций.