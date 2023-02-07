Российская армия добилась определённых успехов в окрестностях Северска, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, Северск — это стратегически важный населённый пункт, который поспособствует дальнейшему освобождению Красного Лимана от боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Очень важное направление — это, конечно, Северск. Здесь есть определённые успехи", — подчеркнул Пушилин в эфире "России 24".
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения в ходе активных наступательных действий заняли ряд выгодных рубежей под Северском. Как пояснил офицер, ВС РФ смогут наносить эффективные удары по украинским националистам с новых позиций.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.