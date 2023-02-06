РИА Новости: армия РФ заняла более выгодные позиции у Северска в Донбассе

Армия России заняла ряд выгодных рубежей под Северском, за который продолжаются бои.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"За истекшие выходные для ВСУ значительно ухудшилась ситуация в районе населённого пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", — отметил ополченец, ссылаясь на свои источники.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сказал, что после освобождения н. п. Соледар снабжение боевиков ВСУ между Артёмовском и Северском было прервано. Он отметил, что националисты, находящиеся в укрепрайонах Северска, на данный момент под угрозой окружения.

Марочко подчеркнул, что ежедневно украинские силы несут потери на этом направлении, что вынуждает киевский режим подводить сюда новые силы.