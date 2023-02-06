Армия России заняла ряд выгодных рубежей под Северском, за который продолжаются бои.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
"За истекшие выходные для ВСУ значительно ухудшилась ситуация в районе населённого пункта Северск. Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", — отметил ополченец, ссылаясь на свои источники.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сказал, что после освобождения н. п. Соледар снабжение боевиков ВСУ между Артёмовском и Северском было прервано. Он отметил, что националисты, находящиеся в укрепрайонах Северска, на данный момент под угрозой окружения.
Марочко подчеркнул, что ежедневно украинские силы несут потери на этом направлении, что вынуждает киевский режим подводить сюда новые силы.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.