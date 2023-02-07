NYT: атаки России на Украине усилились в преддверии "крупнейшего наступления Кремля"

Атаки России на Украине "расширились и усилились" в преддверии того, что может стать "крупнейшим наступлением Кремля" с первых недель боевых действий. Об этом пишет обозреватель издания The New York Times.

Газета сообщает, что сейчас Россия развёртывает сотни тысяч мобилизованных солдат, которые действуют небольшими группами для изучения уязвимых мест в украинских оборонительных линиях.

"Это вынудило Украину напрячь свои силы для отражения угрозы", — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, где и когда начнётся широкомасштабное наступление российских войск, остаётся неясным. При этом они, ссылаясь на украинские власти, называют наиболее напряжёнными участками фронта районы Кременной и Угледара. Там якобы возможен переход армии России в крупное наступление.