Разведка Британии: Россия пытается возобновить крупные наступательные операции на Украине с начала января

Россия пытается возобновить крупные наступательные операции на Украине уже с начала января. Об этом заявляют в разведке Британии, пишет украинское издание "Страна.ua".

Британские военные эксперты полагают, что оперативная цель РФ почти наверняка состоит в том, чтобы взять под контроль оставшиеся удерживаемые Украиной части Донецкой области.

При этом в Лондоне полагают, что старшие российские командиры, вероятно, строят планы, которые требуют участия малочисленных и неопытных подразделений для достижения "нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления".

Также в разведке сомневаются, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход боевых действий.

Добавим, ранее аналитик американского Института изучения войны назвали две причины, по которым Россия может спешить начать масштабное наступление до весны.