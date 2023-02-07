Ищенко: ВС РФ закроют вопрос с поставками западных танков, обрушив украинский фронт

Вооружённые силы РФ уже сейчас стараются заблокировать поставки тяжёлой техники НАТО на Украину. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что российская армия не будет дожидаться передачи западных танков Киеву. По его словам, бойцы РФ постепенно пробивают оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на разных направлениях спецоперации.

Как пояснил эксперт, российские подразделения достигли успехов в районе Артёмовска и Соледара. Кроме того, он сообщил о начале наступления ВС РФ в Запорожской области, а также активных боях с противником в Харьковской области.

Ищенко подчеркнул: когда украинский фронт обрушится, националистам уже не понадобятся танки Запада.

"Кому и зачем тогда поставлять технику", — резюмировал специалист.

Ранее экс-главком объединённых сил НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что ВСУ не успеют получить бронетехнику Североатлантического альянса в случае начала российского наступления.