Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Херсонской области нашли склад с танковыми снарядами, принадлежащий ВСУ
Мясников назвал чипсы, газировку и мясо главными виновниками воспалений
Медведев о "корейском сценарии" для Украины: предполагает раздел страны на части
Myśl Polska: жители Польши создали "Антивоенное движение" против вмешательства в СВО на Украине
СМИ сообщили о смерти россиянина при землетрясении в Турции
Актёр Игорь Петренко намерен уменьшить размер алиментов на детей от Екатерины Климовой
Журналист Spiegel: ВСУ скоро сдадут Артёмовск
Суд признал врача виновной в смерти пациентки и освободил от наказания
Суконкин сообщил о подвиге снайпера ВС РФ, который уничтожил целый взвод ВСУ

Ищенко: ВС РФ закроют вопрос с поставками западных танков, обрушив украинский фронт

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уже сейчас стараются заблокировать поставки тяжёлой техники НАТО на Украину. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Ищенко: ВС РФ закроют вопрос с поставками западных танков, обрушив украинский фронт

В интервью изданию "Военное дело" он отметил, что российская армия не будет дожидаться передачи западных танков Киеву. По его словам, бойцы РФ постепенно пробивают оборону Вооружённых сил Украины (ВСУ) на разных направлениях спецоперации.

Как пояснил эксперт, российские подразделения достигли успехов в районе Артёмовска и Соледара. Кроме того, он сообщил о начале наступления ВС РФ в Запорожской области, а также активных боях с противником в Харьковской области.

Ищенко подчеркнул: когда украинский фронт обрушится, националистам уже не понадобятся танки Запада.

"Кому и зачем тогда поставлять технику", — резюмировал специалист.

Ранее экс-главком объединённых сил НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что ВСУ не успеют получить бронетехнику Североатлантического альянса в случае начала российского наступления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
Телеведущий Андрей Малахов честно заявил об отъезде из Москвы
FT: прибывшие в ФРГ на военное обучение солдаты ВС Украины попросили политического убежища
РИА Новости: военные ВСУ портят технику, чтобы избежать отправки на передовую
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие Ольга Лебедева Знак зодиака 7 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Люди ощущают себя старыми из-за психологических проблем Сергей Лебедев
Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наёмников в Угледаре
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
МК: Матвийчук и Леонков заявили о потере более 500 тысяч солдат ВСУ в ходе проведения СВО
Последние материалы
HeadHunter: треть пенсионеров в России вынуждены постоянно экономить
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Россия умоляет о переговорах
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Военкор Сладков: ВС РФ не используют ковровые бомбардировки на Украине из-за их низкой эффективности
RT: В Марьинке идут настолько интенсивные бои, что разрушен почти каждый дом
Марков о потерях наступающей армии РФ в СВО: Бытует миф, что это 3 к 1
В Москве и Красноярске разгромлена ячейка исламистов, занимавшихся вербовкой в Сирию
РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке
Депутат Морозов: "Корейский сценарий для Украины лежит в натовском портфеле"
Daily Mail: в Британии вспыхнул скандал из-за отказа Сунака увеличить расходы на оборону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников