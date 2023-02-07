Вооружённые силы Украины (ВСУ) не успеют получить тяжёлую технику Запада в случае начала наступления армии РФ. Об этом предупредил экс-главком объединённых сил Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав.
В интервью каналу CNN он отметил, что время играет против Украины. По его словам, поставки танков и другой техники НАТО могут затянуться.
"Сроки передачи вооружений не будут соответствовать наступлению РФ в случае его начала", — подчеркнул Бридлав.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден, одобряя поставки американских танков Abrams на Украину, создаёт лишь видимость поддержки киевского режима для сохранения своей репутации.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.