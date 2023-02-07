В Херсонской области нашли склад с танковыми снарядами, принадлежащий ВСУ

В Каланчакском районе Херсонской области сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен склад, в котором находилось более 100 ящиков со снарядами для танков. О находке проинформировали в ГУМВД региона.

"Спрятанный склад с более чем 100 ящиками танковых снарядов и документацией, подтверждающей принадлежность боеприпасов к одной из воинских частей ВСУ, обнаружили полицейские", — сказано в докладе ведомства.

О том, что в лесу недалеко от Николаевки есть склад украинской военной техники, рассказал полицейским местный житель. После поступившего сигнала силовики нашли в Каланчакском районе 147 комплектов боеприпасов для танков. Выяснилось, что найденные снаряды до начала спецоперации находились в украинской войсковой части, а сюда были привезены уже позже.

Вывозом найденных боеприпасов занимались бойцы Росгвардии, члены спецназа МВД "Гром" и полицейские, которые передали находку Минобороны РФ.