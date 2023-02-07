Сальдо: украинские военные чувствуют близость освобождения Херсона Россией

Час освобождения Херсона российской армией близок, и украинские войска это знают и чувствуют, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире ТРК "Таврия".

По словам политика, теперь он может говорить об этом с уверенностью.

Оккупанты, которые пока что ещё орудуют в Херсоне сейчас, уже знают это, и они уже делают всё, чтобы выйти из города и ещё больше разграбить его, добавил собеседник издания.

Напомним, российские власти решили отселить жителей четырёх муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты РФ в середине октября из-за постоянных украинских обстрелов и рисков затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.