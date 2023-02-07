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Секретарь СНБО Данилов: ВСУ могут бить по целям в РФ из созданного на Украине оружия

Силовые структуры

Украинская армия способна поражать цели в российских регионах, используя оружие, произведённое на территории страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Данилов: ВСУ могут бить по целям в РФ из созданного на Украине оружия

В интервью каналу CNN он отметил, что никто не может запретить Киеву применять украинскую технику для атак на Россию.

"Есть ли у нас такое оружие? Да", — подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО не уточнил, о каком именно оборудовании идёт речь.

Ранее представители Минобороны США сообщили, что Киев получит от Запада ракеты GLSDB дальностью до 150 километров. По информации Reuters, ВСУ смогут использовать их для ударов по Бердянску, Мариуполю и северной части Крымского полуострова. Эти снаряды запускаются с наземных комплексов M270 и M142 HIMARS, которые есть на вооружении у армии Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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